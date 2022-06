O Vila Nova terá mudanças na formação e com a possibilidade de alteração tática na busca por uma vitória que pode ser o primeiro passo para o time colorado encerrar a fase ruim na Série B. Lanterna da competição nacional, o Tigre encara o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, neste sábado (25), a partir das 11 horas, pela 14ª rodada.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

O técnico Dado Cavalcanti confirmou que o Vila Nova entrará em campo com pelo menos quatro mudanças em relação ao último jogo, o empate sem gols com o Operário-PR. A única confirmada é o retorno do zagueiro Alisson Cassiano. As outras alterações são no meio e no ataque, com a possibilidade de mudança de sistema tático do 4-3-3 para o 4-4-2, com três volantes e um meia de criação.

Dado Cavalcanti tem procurado trabalhar o aspecto mental com os jogadores do time colorado. Na opinião dos próprios atletas e do treinador, a ansiedade é algo que atrapalha a equipe em campo. Por isso, o técnico passou a conversar mais com alguns jogadores de forma individual na busca por confiança.

Após 13 jogos, o Vila Nova é o time que menos venceu na Série B (uma vitória), o que mais empatou (oito vezes), o que menos pontuou (11 pontos) e o que tem o pior ataque da competição, com oito gols marcados. Na temporada, o clube goiano não vence há oito partidas, sendo seis sob comando do técnico Dado Cavalcanti.

“É notório que, quando o resultado não vem, se gera mais ansiedade entre os jogadores. A bola gira, gira e o que estou tentando fazer é oxigenar o grupo de diversas formas. Tenho algumas técnicas de conversas, estou trabalhando reforços positivos em treinos e por vídeos. As conversas individuais são importantes, pois estamos falando de seres humanos. Sentimento fica envolvido, mas o importante (para este jogo) é oxigenar o grupo”, comentou o técnico Dado Cavalcanti.

“São três entradas de atletas que não vinham jogando (como titulares), além do Alisson, que será a quarta troca. Vamos mexer um pouco nesse caldeirão do Vila Nova”, completou o treinador vilanovense.

Um jogador que gera expectativa de apresentar algo diferente no setor ofensivo, porém, não estará em Criciúma. O meia Marlone foi apresentado e regularizado nesta semana, mas ainda passará por mais alguns dias de treinos. O jogador de 30 anos não atua há oito meses, desde que deixou o Brusque no final do ano passado.

A expectativa da comissão técnica do Vila Nova é de que o jogador fique pronto para ser relacionado na próxima semana, quando o time colorado enfrenta a Ponte Preta (terça, 28) e o Cruzeiro (1º de julho).

Pressão sobre o adversário pode ajudar colorado, avalia técnico

O técnico do Vila Nova, Dado Cavalcanti, quer usar o fator emocional como ponto de desequilíbrio contra o Criciúma. O Tigre de Santa Catarina chega para o duelo deste sábado (25) vindo de derrota no clássico local contra o Brusque, o que, para o treinador vilanovense, pode ser positivo para o time goiano, que tem atuado sob pressão.

Na análise de Dado Cavalcanti, a derrota em um confronto local aumenta a pressão por resultado no jogo seguinte.

“Pode ser bom para a gente porque é difícil jogar sob pressão. Nossa equipe vem tendo dificuldade por estar na zona de rebaixamento e os resultados acabam não vindo. Entendo que é um jogo em que podemos dividir a pressão, e isso iguala o nível emocional. Aí o resultado vai ser conquistado por quem for mais eficiente e tranquilo”, explicou o treinador do Vila Nova.

Vila Nova e Criciúma vão se enfrentar pela 20ª vez na história. O retrospecto do confronto é equilibrado, com sete vitórias do time colorado, seis triunfos da equipe catarinense e seis empates, que foram os resultados dos últimos três encontros entre as equipes.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 14ª rodada

Jogo: Criciúma x Vila Nova

Local: Estádio Heriberto Hülse (Criciúma/SC)

Data: 25/6/2022

Horário: 11 horas

Transmissão: Premiere

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz/MS e Marcelo Grando/MS

VAR: Marcio Henrique de Gois/SP

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Hygor e Caio Dantas. Técnico: Cláudio Tencati.

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Rafinha (Pablo Roberto), Arthur Rezende, Matheuzinho; Tavares e Rubens. Técnico: Dado Cavalcanti.