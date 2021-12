Esporte Cristiano Ronaldo faz de pênalti, United bate o Norwich e assume quinto lugar no Inglês A vitória leva os Red Devils ao quinto lugar, com 27 pontos, os mesmos do West Ham, que está na quarta posição

O Manchester United venceu o Norwich por 1 a 0 em uma partida equilibrada na tarde deste sábado (11), no Carrow Road, pela 16ª rodada da Premier League. O único gol do jogo foi marcado por Cristiano Ronaldo, de pênalti. A vitória leva os Red Devils ao quinto lugar, com 27 pontos, os mesmos do West Ham, que está na quarta posição. Já os Canários continuam na lanter...