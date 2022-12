Cristiano Ronaldo está de volta ao Real Madrid. Desta vez, não como jogador do clube, mas sim com a autorização do presidente Florentino Pérez para usar as instalações do CT de Valdebebas enquanto se prepara para o restante da temporada. Ele é o maior artilheiro do clube e vestindo sua camisa conquistou quatro Champions League, mas um retorno não faz parte dos planos.

Aos 37 anos, o craque português foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final e está sem clube. Seu nome esteve envolvido em possibilidades de transferências, com a ida para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, tendo ganhado força recentemente. Ele ainda não assinou nenhum contrato, de acordo com a mídia internacional.

Leia também

+ Saiba os recordes que Messi já alcançou na Copa e os que ele ainda persegue

+ França x Marrocos: atual campeã encara zebra por vaga na final

Foi o jornal Relevo, da Espanha, que apontou inicialmente que CR7 estava treinando no Real Madrid. Na sequência, outros veículos confirmaram a informação. Ele esteve no CT acompanhado de seu filho e fez um trabalho em um campo diferente ao que o time principal estava realizando as atividades.

Cristiano também não passou para falar com ex-companheiros –o português foi comandado por Carlo Ancelotti e conhece outros membros do elenco, como Benzema, Kroos e Carvajal.

O astro português viveu um segundo semestre atípico na carreira. Primeiro, foi relegado ao banco de reservas do Manchester United e se indispôs com todo o clube após declarações ao programa "Piers Morgan Uncensored".

Por Portugal, a Copa do Mundo seguiu caminho parecido: CR7 perdeu a titularidade após reclamar do técnico Fernando Santos em uma substituição e foi para o banco de reservas nas partidas das oitavas e quartas de final, contra Suíça e Marrocos, respectivamente.