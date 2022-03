Esporte Criticado, elenco do Atlético-GO terá algumas mudanças na Série A Presidente do clube fala sobre jogadores que não corresponderam neste início de temporada e elogia Gabriel Baralhas e Jorginho como alguns dos atletas que estão bem

Após doze jogos de pouca produtividade, intensidade e competitividade, o Atlético-GO vive dias de cobranças, insatisfação e expectativa de que possa evoluir nas próximas partidas. Isso foi demonstrado pelo presidente do clube, Adson Batista, na tarde desta quinta-feira (10). Há descontentamento com o rendimento da maioria dos jogadores e uma pequena reformulação do elenco será ...