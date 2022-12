Adversária do Brasil na próxima sexta-feira, a Croácia suou para avançar na Copa do Mundo do Catar. A vaga só foi confirmada nos pênaltis (3 a 1), após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, em partida realizada no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah. Logo após sua classificação, antes mesmo de os brasileiros entrarem em campo contra a Coreia do Sul, os atuais vice-campeões do mundo já esperavam encarar os pentacampeões.

“O Brasil tem uma grande equipe. Mesmo se colocar em campo todos os jogadores reservas, ainda terá um time forte, capaz de brigar pelo título. Nós estamos esperando o Brasil, pois considero que são favoritos (contra a Coreia do Sul)”, pontuou o meia Nikola Vlasic, que atua pelo Torino, da Itália, e que converteu sua penalidade durante a decisão da vaga.

Para o astro da equipe, o também meia Luka Modric, do Real Madrid, é preciso valorizar o feito da Croácia, que vem tentando repetir o caminho de 2018, quando chegou até a final - foi superada pela França. “Estamos fazendo algo grande. Estar entre os oito melhores é algo muito bom e merecemos estar aqui, sem nenhuma dúvida.”

Ivan Perisic marcou o gol de empate no tempo normal e se estabeleceu como maior goleador da Croácia em Copas - ao lado de Davor Suker -, com seis gols.

O artilheiro, no entanto, quer manter o foco na campanha croata. “Temos quatro dias para nos preparar. Só temos de seguir fazendo nosso trabalho, não importa quem virá. Temos de fazer nosso jogo e brigar como fizemos hoje (neste segunda)”, arrematou. (Rafael Xavier é colaborador especial na Copa)