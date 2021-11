Esporte Cruzeiro é punido pelo STJD por injúria racial em jogo contra o Remo O clube foi condenado a pagar multa de R$ 50 mil e perda de mando de campo, que será cumprida na próxima edição da Série B

O Cruzeiro foi julgado e punido, nesta terça-feira (23), pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por ato de injúria racial após um torcedor da equipe mineiro chamar o atacante Jefferson, do Remo, de "macaco". O caso ocorreu na partida contra o Remo, na 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Independência. O club...