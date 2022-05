Esporte Cruzeiro assume liderança da Série B com vitória sobre Náutico e tropeço do Bahia O Cruzeiro se tornou líder da competição após fazer a sua parte ao vencer o Timbu e porque contou com o tropeço do Bahia, que foi superado pelo Vasco por 1 a 0, em São Januário

A Série B tem um novo líder. Após vencer o Náutico, por 1 a 0, neste domingo (15), nos Aflitos, o Cruzeiro assumiu a ponta da tabela pela primeira vez em três edições da competição. O único gol do jogo foi marcado por Willian Oliveira, aos 38 minutos do primeiro tempo. William Oliveira abriu o placar para o Cruzeiro com um golaço aos 38 minutos do primeiro tempo....