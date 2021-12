Esporte Cruzeiro pode abrir caminho para 'fila' de clubes à procura de donos A expectativa do ex-jogador, que também é dono do Valladolid, da Espanha, é ver cada vez mais clubes do Brasil se transformarem em empresas

Ao anunciar o investimento de R$ 400 milhões para se tornar acionista majoritário do Cruzeiro SAF, a Sociedade Anônima do Futebol criada pelo clube mineiro para abrir seu capital, Ronaldo Nazário disse que espera iniciar um movimento para "quebrar paradigmas" e incentivar outros times a aderir ao modelo empresarial. A expectativa do ex-jogador, que também é dono...