O Vila Nova tenta repetir, nesta sexta-feira (1º), um feito que conseguiu pela última vez em 2016: derrotar o líder da Série B. Em crise técnica, má fase na temporada e na lanterna da competição nacional, o time colorado enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, a partir das 21h30, pela 16ª rodada.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

A última vez que o Vila Nova venceu um confronto contra um líder na Série B foi na edição de 2016, quando enfrentou o Vasco como visitante pela 22ª rodada e superou o time carioca por 2 a 1. A estratégia utilizada para vencer o confronto em São Januário é o que o Tigre tenta colocar em prática no duelo desta sexta-feira contra o Cruzeiro.

Em São Januário em 2016, o Vila Nova venceu o Vasco depois de gols originados por meio de contra-ataques. A estratégia foi letal, de iniciar jogadas com passes rápidos, lançamentos para jogadores de velocidade e aproveitar espaços que o time conseguiu gerar na defesa vascaína por optar em baixar as linhas defensivas. É exatamente o que o técnico Dado Cavalcanti, hoje no comando do Tigre, pretende aplicar contra o Cruzeiro.

O treinador não estará em campo, como já ocorreu contra a Ponte Preta (1 a 1), pois tem mais um jogo a cumprir de suspensão. O Vila Nova será comandado pelo auxiliar Pedro Gama. A ideia para tentar surpreender o líder, porém, está definida.

“Precisamos tirar a velocidade do Cruzeiro. Jogar compactado, marcar alto quando necessário, mas priorizar a marcação baixa. Para mim, limitar o espaço do Cruzeiro será o ponto chave. Podemos gerar desconforto e expor a defesa para que possamos explorar nossa força ofensiva (com jogadores de velocidade) pelos lados do campo”, analisou o técnico Dado Cavalcanti, que não venceu no comando do Vila Nova após oito jogos.

Depois de 2016, quando venceu o Vasco quando o clube carioca liderava a Série B, o Vila Nova disputou cinco jogos contra líderes da competição nas temporadas de 2017, 2018 e 2021. Não venceu nenhum duelo, com dois empates e três derrotas.

Em 2021, o Vila Nova foi derrotado por Coritiba (1 a 0) e Náutico (2 a 0). Em 2018, enfrentou o Fortaleza como líder nos dois turnos: empate sem gols e derrota de 2 a 0. Em 2017, novo empate, desta vez por 1 a 1 com o Internacional.

O Vila Nova tem apenas uma novidade confirmada na escalação. O volante Arthur Rezende, artilheiro do time colorado na Série B com quatro gols, retorna de suspensão.

Uma possível alteração é no ataque, com Rubens podendo deixar a formação titular para a permanência de Matheuzinho, que atuaria como meia. A possibilidade foi testada por Dado Cavalcanti, que entende que pode deixar o time com mais jogadores no meio-campo.

“Tenho a ideia de criar superioridade numérica no meio para reter a posse de bola. Isso talvez coloque o Cruzeiro em uma dificuldade que ainda não passou. É esperado que o Cruzeiro tenha mais domínio da posse, vai nos agredir, mas temos condições de fazer um bom jogo para buscar o resultado”, completou o técnico Dado Cavalcanti

Cruzeiro tenta ampliar folga na liderança da Série B

O Cruzeiro está embalado na Série B e tenta, contra o Vila Nova, ampliar os números positivos na competição. O time comandado pelo uruguaio Paulo Pezzolano lidera o campeonato com folga, tem 34 pontos e 13 de vantagem para o 5º colocado, o Sport.

O aproveitamento até aqui é histórico. Nenhum time nos pontos corridos da competição alcançou 81% após 15 rodadas. Caso mantenha o desempenho, se credencia para superar a campanha do Corinthians, campeão em 2008, com o melhor registro de pontos (92) na história do torneio desde 2006.

“Óbvio que todos nós somos positivos, queremos levar tudo que é positivo de todos os jogos. Agora, temos que trabalhar, pois queremos chegar perto da perfeição. É claro que nós nunca vamos ser perfeitos, mas temos trabalhado muito para isso”, comentou o goleiro Rafael Cabral, que sofreu seis gols na Série B e ajuda o Cruzeiro a ter a atual 2ª melhor defesa da competição.

Uma vitória contra o Vila Nova também permitirá o Cruzeiro terminar o 1º turno da Série B na faixa de acesso, mesmo que seja derrotado nos demais quatro jogos que terá de fazer (a equipe mineira tem um jogo a menos que os demais).

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 16ª rodada

Jogo: Cruzeiro x Vila Nova

Local: Mineirão (Belo Horizonte/MG)

Data: 1º/7/2022

Horário: 21h30

Transmissão: Premiere

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

VAR: Vinicius Furlan/SP

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Zé Ivaldo; Geovane Jesus (Léo Pais ou Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura, Daniel Júnior e Matheus Bidu; Luvannor e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano, Willian Formiga; Ralf, Pablo Roberto e Arthur Rezende; Diego Tavares, Rubens (Matheuzinho) e Pablo Dyego. Técnico: Pedro Gama (interino).