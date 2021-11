Esporte CSA vence Remo e tira Goiás do G4 da Série B Time esmeraldino começa a rodada fora da faixa de classificação e vê pressão aumentar por vitória sobre o Operário-PR

O Goiás saiu do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro com o início da 34ª rodada nesta sexta-feira (5). O clube esmeraldino foi ultrapassado pelo CSA e agora aparece na 5ª colocação. O CSA recebeu o Remo no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o time alagoano chegou aos mesmos 54 pontos que o Goiás possui, mas leva vantagem por ter 16...