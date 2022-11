O Centro de Treinamento em que o Brasil vai se preparar durante a Copa do Mundo no Catar levou uma decoração especial no seu interior com direito a frases motivacionais de Tite, uma tabela especial da competição, uma linha do tempo com toda a campanha da seleção nas Eliminatórias e até mesmo foto das outras seleções brasileiras que foram campeãs do mundo.

Os detalhes foram vistos de perto pelo UOL Esporte na visita da imprensa deste sábado (19) às instalações que serão usadas pelo time pentacampeão no Grand Hamad Complex, estádio que normalmente é usado pelo Al-Arabi Sports Club, equipe que disputa a Liga do Catar.

Há um campo com arquibancada para 12 mil pessoas, um centro de imprensa, salas de musculação e fisioterapia, sala de reunião e vídeo, uma área de convivência e três vestiários completamente personalizados, com direito a banheiras de hidromassagem para recuperação.

As frases de Tite estão estampadas em todos os lugares. Na sala de musculação, as palavras coragem, trabalho, determinação, força e equilíbrio estão estampadas em verde e amarelo na parede.

OUTRAS FRASES:

- "Mentalmente forte": É quase um mantra na seleção brasileira, usado por técnico e jogadores para valorizar a força psicológica para superar as dificuldades dentro do jogo.

- "Confiança não se pega e solta quando se der": Tite sempre ressalta a importância de jogar com o pé no "acelerador", o time não pode relaxar e permitir erros ou resultados ruins em amistosos, esperando que a engrenagem funcione só em jogos oficiais.

- "Aproveite o momento de confiança": Casa com a linha da frase anterior, como um incentivo para que os jogadores evitem o desperdício de oportunidades e mantenham a rotação alta nas partidas.

- "Concentrem e desfrutem": É um lema que foi levado a público recentemente no vídeo de bastidores divulgado pela CBF, após o último amistoso antes da Copa. O concentrar está em fazer os movimentos bem, não perder o clima do jogo. O desfrutar está em se divertir enquanto trabalha, para proporcionar um bom espetáculo.

Os vestiários são totalmente personalizados. Todos os jogadores têm um armário individual, com foto e o nome estampado na parede. A personalização também existe no vestiário destinado para a comissão e equipe médica e também para massagistas e roupeiros.

Em outro corredor, as paredes de um lado levam fotos de todos os times campeões do mundo, com fotos de comemoração de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Do outro, estão as fotos e as fichas técnicas da campanha do time de Tite em todas as Eliminatórias, levando o placar dos jogos e as escalações.

Neste Mundial, a seleção fará todos os treinos no mesmo local, já que não haverá reconhecimento de gramado de cada estádio para preservar a qualidade do tapete para as partidas.

Leia também:

+ Trio de jogadoras do Aliança, de Goiânia, vai ao Catar e realiza sonho

+ Senegal x Holanda terá a primeira arbitragem goiana das Copas