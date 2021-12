Esporte Cuca alega problemas familiares em pedido de demissão do Atlético-MG Técnico comandou a equipe nas suas duas temporadas mais vitoriosas, 2013 e 2021

Cuca não é mais o técnico do Atlético-MG. Campeão do Campeonato Brasileiro, título que o clube de Belo Horizonte não vencia havia 50 anos, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro em 2021, o treinador de 58 anos disse à diretoria da equipe mineira nesta segunda (27) estar com problemas familiares e pediu para deixar o comando da equipe. Ele teria, ainda, se comprometido a...