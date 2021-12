Esporte Cuca entrega o cargo e não será o treinador do Atlético-MG em 2022 Cuca tinha contrato com o Atlético até dezembro de 2022, mas já havia comentado sobre a possibilidade de não seguir no clube na próxima temporada

O Atlético-MG teve uma temporada fantástica e conquistou dois dos três títulos mais importantes para os clubes brasileiros, a Copa do Brasil e o Brasileirão, além de chegar à semfinal da Copa Libertadores. Mas o trabalho de Cuca na Cidade do Galo chegou ao fim. O treinador entregou o cargo na noite desta segunda-feira (27). Cuca tinha contrato com o Atlético até de...