Esporte Cuca faz Atlético-MG voltar a ser campeão brasileiro após 50 anos Com o treinador, o Galo alcançou 15 vitórias seguidas como mandante, um recorde histórico na competição. Fez, também, o melhor 1º turno -ainda tem o melhor aproveitamento em casa e o melhor fora

As imagens de Cuca mostrando ao meio-campista argentino Matías Zaracho, no Mineirão, o dedo quebrado da mão direita dimensionam a face mais autêntica do treinador do Atlético-MG. A fratura foi resultado de uma comemoração empolgada do gol marcado pelo atacante chileno Eduardo Vargas, no último dia 3 de novembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em jogo atrasa...