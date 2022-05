A Central Única das Favelas Goiás (CUFA GO) abriu, nesta segunda-feira (23), o período de inscrições para a disputa da Liga Internacional de Basquete de Rua (LIIBRA). A competição é considerada como o maior evento do esporte, entre jovens da periferia do País.

As inscrições devem ser feitas no site da CUFA GO (www.cufago.com.br) e são válidas para atletas a partir dos 16 anos, sem limite final de idade, desde que sejam moradores de bairros de periferia de suas cidades. São duas categorias, masculina e feminina. Não há valor para inscrição.

A LIIBRA é disputada com o basquete 3x3, mas em quadras adaptadas com extensões diminuídas (12m x 22m). A ideia é valorizar o jogo, ginga, fintas, dribles e estimular a criatividade dos atletas. Essa é a segunda vez que a competição será disputada em Goiânia. São cinco jogadores, por equipe, três titulares e dois reservas.

Uma especificidade do basquete 3x3 é que não só cestas contam pontos. Caneta e apagão (quando o jogador de posse da bola cobre a cabeça do marcador adversário com sua camisa ou com a do próprio marcador) valem um ponto. A enterrada vale dois, mas quando feita por meio de uma ponte área, a pontuação será de três pontos.

O cronograma da LIIBRA prevê uma reunião com os inscritos no dia 3 de junho, no dia 11 será feito o sorteio das chaves e no dia 16 começam os jogos. No dia 25 do próximo mês a fase eliminatória está prevista, com finais sendo disputadas entre os dias 2 e 9 de julho.

A LIIBRA tem o apoio da Prefeitura de Goiânia, da Federação Goiânia de Basquete e da TV Anhanguera.