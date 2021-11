Esporte Cuiabá vence o Inter com gol de Elton e se afasta da zona de rebaixamento O atacante marcou o único gol da partida disputada na Arena Pantanal, nesta quarta-feira (17)

O Cuiabá venceu o Internacional nesta quarta-feira (17), por 1 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo conquistado na Arena Pantanal fez o time da casa, em seu primeiro ano de Série A, se afastar da zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Elton em cobrança de pênalti na metade do segundo tempo. Agora com 42 pont...