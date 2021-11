Esporte Cuiabá vence Red Bull Bragantino com gol a três minutos do fim Com o resultado, o Cuiabá subiu para a décima posição, agora com 38 pontos somados

O Cuiabá venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (1º), na Arena Pantanal, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcada por chances desperdiçadas e gol de pênalti anulado pelo VAR. O único gol validado do jogo foi marcado por Rafael Gava, aos 48 minutos do segundo tempo. Na primeira etapa, Helinho havia balançado as red...