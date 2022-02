Esporte Curry brilha, e time LeBron vence time Durant no All-Star Game da NBA Esta foi a quinta vitória consecutiva da equipe comandada por LeBron James e a segunda sobre o time de Kevin Durant

O time LeBron venceu o time Durant por 163 a 160 e levou a melhor no All-Star Game da NBA, disputado no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, Ohio (EUA). Destaque para Stephen Curry, que contribuiu com 50 pontos e acertou 16 bolas de três para o time vencedor, novo recorde de três em um Jogo das Estrelas. Ele ainda levou o prêmio Kobe Bryant MVP de melhor jogador e...