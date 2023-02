Com uma dose de sofrimento, paciência e um pouco de dramaticidade, o Vila Nova conseguiu, na noite desta quinta-feira (23), avançar de fase na Copa Verde. O Tigre está nas quartas de final. Em jogo decidido nos pênaltis, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), a equipe vilanovense não teve boa atuação no tempo regulamentar, empatou sem gols com o Luverdense-MT, mas se deu melhor eliminando o time mato-grossense nas penalidades.

Vitória por 4 a 3 nos pênaltis – 3 a 3 na primeira série de cinco cobranças e 1 a 0 nas alternadas. Classificado às quartas de final, o Vila Nova espera o vencedor de Cuiabá-MT x Ceilândia-DF, que será na próxima semana, para saber quem enfrenta nas quartas de final.

O time colorado se prepara, agora, para a partida decisiva pela Copa do Brasil, na terça-feira (28), contra o Real Noroeste-ES.

No triunfo do Vila Nova, destaque para o estreante goleiro Dênis Júnior, de 24 anos e que veio do Bahia. Ele duas defesas: uma na batida de Caio e a outra na cobrança do também goleiro Prezzi, além de ter a sorte na cobrança de Jefferson, que foi para fora.

Neto Pessoa, Lourenço, Vinícius Leite e Carlos Alexandre converteram as cobranças vilanovenses, enquanto Rafael Donato e João Lucas acertaram o travessão adversário. Alívio vilanovense, pois o time sofreu nas finais da Copa Verde nos pênaltis nos últimos dois anos, quando perdeu o titulo para Remo (2021) e Paysandu-PA (2022) nas penalidades.

Vice-campeão nas duas últimas edições (2021 e 22) da Copa Verde, o Vila Nova começou outra edição do torneio regional com a disposição de antes – ser competitivo, chegar à final e, diferente dos anos recentes, conquistar o título inédito.

Teve pela frente o campeão da Copa Verde 2017, o Luverdense-MT, que faz campanha de recuperação no Campeonato Mato-grossense. Os dois clubes têm tradição na competição e levaram isso ao OBA.

O Vila Nova, após empate de 0 a 0 na noite chuvosa de terça-feira (21) diante do Anápolis, na casa do adversário, teve uma formação completamente diferente e alternativa. Nenhum dos titulares presentes no Estádio Jonas Duarte iniciou jogo na Copa Verde.

A principal novidade vilanovense foi a volta do zagueiro e capitão Rafael Donato, recuperado de lesão muscular sofrida há um mês (dia 22 de janeiro), no clássico com o Atlético-GO.

O Vila teve estreantes, como o goleiro Dênis Júnior, atletas da base e os que têm sido utilizados pelo técnico Claudinei Oliveira, como Carlos Alexandre, Rickson, João Lucas e Vinícius Leite. Ainda no primeiro tempo, após lesão de Kayk, o lateral titular Rodrigo Gelado teve de entrar no jogo.

Os melhores momentos foram duas finalizações perigosas. Uma de cada lado. O Luverdense parou na trave vilanovense. Na resposta do alvirrubro, Matheus Souza acertou o travessão do goleiro Prezzi, que fez uma boa defesa na etapa inicial, assim como o estreante Dênis Júnior foi preciso ao salvar a equipe goiana de sofrer o primeiro gol.

No segundo tempo, além de Rodrigo Gelado, quatro titulares foram lançados por Claudinei Oliveira menos de 48 horas depois do jogo em Anápolis: Ralf, Marlon, Lourenço e Neto Pessoa. Jogo mais interessante para o Vila Nova, mas poucas chances foram criadas. O Vila Nova reclamou um pênalti, e a arbitragem não marcou. Assim, teve de decidir nas penalidades.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Dênis Júnior; Rian, Carlos Alexandre, Rafael Donato, Kayh (Rodrigo Gelado); Gabriel Domingos (Ralf), Rickson (Marlone), João Lucas; Hyuri (Neto Pessoa), Matheus Souza (Lourenço), Vinícius Leite. Técnico: Claudinei Oliveira

LUVERDENSE: Prezzi; Alex Santos (Felipe Tavares), Diego Macedo, Gustavo, Yan; Maicon, Caio, Gui Vieira (Jefferson); Cris Magno (Daniego), Hudson (Matheus), Ruan (Paulinho). Técnico: Betinho

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA, em Goiânia). Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF). Assistentes: Kleber Alves Ribeiro (DF) e Milton Jerônimo Souza Alves (DF). Público: 855 pagantes. Renda: R$ 7.240,00. Pênaltis: Neto Pessoa, Lourenço, Vinícius Leite e Carlos Alexandre converteram; Rafael Donato e João Lucas acertaram o travessão (Vila Nova). Gustavo, Daniego, Matheus converteram; Jefferson cobrou para fora, e Caio e Prezzi pararam nas defesas de Dênis Júnior (Luverdense)