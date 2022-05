Esporte Dani Alves diz que vai parar quando idade for maior que número de troféus Lateral direito do Barcelona acumula 43 títulos, por seis clubes que defendeu e a seleção brasileira

Com 39 anos recém-completos, o lateral-direito Daniel Alves soma um vasto número de títulos em sua carreira: 43 conquistas (divididas nos seis clubes que atuou e seleção brasileira). Sempre bem-humorado, Dani, que retornou ao Barcelona no ano passado, revelou que pretende se aposentar somente quando sua idade for maior que o número de troféus conquistados. Nesse ...