Esporte Daniel Alves faz discurso na volta ao Barcelona e exalta o clube Barcelona anunciou o retorno do lateral na última sexta-feira. Dani Alves assinou contrato válido até junho de 2023

Daniel Alves fez um discurso no vestiário do Barcelona em seu primeiro treino no retorno ao clube espanhol. O lateral exaltou a equipe e disse que espera "fazer grandes coisas" no time catalão. "É um prazer estar aqui depois de tanto tempo. Voltar aqui é uma honra, um grande prazer. Poder compartilhar com vocês novamente também. Venho aprender com vocês, agora o novo...