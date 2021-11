Esporte Daniel Alves terá menor salário fixo do Barcelona, diz jornal Lateral acertou seu retorno ao clube com aval do novo treinador, Xavi, que foi companheiro do brasileiro

Na última sexta-feira (12), Daniel Alves acertou seu retorno ao Barcelona, com aval do novo treinador do clube, Xavi, que foi companheiro do brasileiro na primeira passagem dele pelo time espanhol. De acordo com o jornal "Sport", para chegar ao acordo com os catalães, o lateral direito teria oferecido algumas 'facilidades' ao clube, aceitando um tempo de contrato menor ...