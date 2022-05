Esporte Danilo é cortado, e Brasil fica só com Dani Alves na direita para amistosos Com a decisão de Tite e companhia, o time só terá Daniel Alves para a função nos jogos contra Coreia do Sul, em Seul, e Japão, em Tóquio, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente

Danilo não se apresentará à seleção brasileira. O lateral da Juventus foi cortado por conta de uma lesão no pé direito e não terá substituto, de acordo com o que confirmou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta quarta-feira (25). Com a decisão de Tite e companhia, o time só terá Daniel Alves para a função nos jogos contra Coreia do Sul, em Seul, e Japã...