O técnico Tite decidiu repetir a escalação do Brasil pela primeira vez nesta Copa do Mundo e escolheu Militão e Danilo como laterais da seleção para o duelo contra a Croácia. As equipes se enfrentam, nesta sexta-feira (9), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, no Catar, por vaga na semifinal do Mundial.

Alex Sandro está recuperado de lesão no quadril e fica à disposição do treinador. A dúvida era se ele iniciaria como titular ou reserva, e Tite optou em deixar o jogador da Juventus no banco.

Desta forma, Danilo jogará, novamente, improvisado na lateral esquerda e Militão inicia como titular na direita. A escalação do Brasil tem: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Esse é o mesmo time que iniciou a goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final. Pela primeira vez na Copa do Catar, Tite consegue repetir uma formação em jogos seguidos.

O vencedor do confronto entre Brasil e Croácia encara, na semifinal, quem passar do duelo entre Holanda e Argentina, que também se enfrentam nesta sexta-feira, mas a partir das 16 horas (de Brasília).