Desfalque da seleção brasileira no jogo desta segunda-feira (28) contra a Suíça, o lateral-direito Danilo foi até o estádio 974 para acompanhar os companheiros na segunda rodada da Copa do Mundo do Qatar. Apesar do deslocamento, o camisa 2 não abandonou o tratamento da lesão de ligamentos no tornozelo esquerdo que sofreu na vitória da estreia contra a Sérvia.

Na beira do campo durante o aquecimento, Danilo fez um trabalho de eletroterapia, que é o uso de correntes elétricas para reabilitação e estimulação muscular usada na fisioterapia. O jogador usava uma espécie de botinha com faixa branca no pé esquerdo, que recebe a todo momento as ondas elétricas terapêuticas. Essas ondas vêm de um aparelhinho que ele carrega no bolso ligado à botinha por um fio branco.

Danilo viajou no ônibus da delegação, foi para o vestiário e subiu a campo junto com os outros jogadores da seleção normalmente. Durante o aquecimento dos companheiros ele saudou torcedores e convidados, ajudou no trabalho dos massagistas e roupeiros e chutou uma bola com o pé direito.

Ele é desfalque confirmado contra a Suíça e tenta se recuperar a tempo de enfrentar Camarões na sexta-feira (2), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial.

Neymar também está lesionado, mas ficou no hotel da seleção realizando trabalhos de recuperação.

