O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, usou a conta pessoal no Twiiter para anunciar a renovação do contrato do goleiro Ronaldo, de 25 anos, com o clube. O jogador firmou novo vínculo até o final de 2025.

Ronaldo é titular desde quando estreou pelo Dragão no empate de 1 a 1, diante do Botafogo, no dia 24 de abril, na Série A do Brasileiro. Desde então, tem mostrado segurança nos jogos da Sul-Americana, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Nas definições de vagas contra o Olímpia (Paraguai, pela Sul-Americana) e diante do Cuiabá-MT (Copa do Brasil), Ronaldo defendeu duas penalidades (uma

em cada jogo) que garantiram a classificação atleticana às fases seguintes dos dois torneios.

No total, jogou 28 vezes e será titular nesta terça-feira (2), diante do Nacional, em Montevidéu (Uruguai), pelas quartas de final da Sul-Americana.

O goleiro chegou ao clube no início do ano, após rescindir contrato com o Vitória, até então o único clube dele na carreira.

Sem o condicionamento físico ideal e sem ritmo de jogo, Ronaldo se contundiu na pré-temporada, se recuperou e era terceiro goleiro na conquista do primeiro título pelo clube, o Goianão.

Como Luan Polli e Renan não se firmaram, Ronaldo ganhou a chance de estrear no Brasileirão. Aos poucos, foi ganhando a confiança da torcida. Assediado por outros clubes, acabou optando pela continuidade no Dragão. Segundo ele, a família tem se adaptado muito bem à vida em Goiânia.