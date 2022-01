Esporte De Jong marca no fim, Barcelona bate o Alavés e encosta no G4 A vitória leva o clube azul-grená a 35 pontos, no quinto lugar do Campeonato Espanhol

O Barcelona jogou mal, mas venceu o Alavés por 1 a 0 na noite deste domingo (23), no estádio de Mendizorroza, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol foi marcado por Frenkie De Jong. A vitória leva o clube azul-grená a 35 pontos, no quinto lugar, encostando no G4 da competição. Quarto colocado, o Atlético de Madri tem 36. Já o time do País Basco permanece na pen...