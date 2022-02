Agora é oficial. O meia Luan, de 31 anos, será jogador do Goiás até o fim de 2022. Após ser aprovado nos exames médicos realizados, o atleta foi confirmado como reforço esmeraldino.

O último trâmite burocrático para o anúncio oficial era esse. Ao longo do dia, o Goiás ainda brincou nas redes sociais com uma "pegadinha" onde o fotógrafo do clube, Rosiron Rodrigues, teria simulado ser Luan pela aparência do cabelo.

No início da madrugada, o Goiás publicou a confirmação da contratação. Luan respondeu: "Trabalhar muito e dar o meu melhor, sempre, vestindo essa camisa. Meu coração agora é verde!".