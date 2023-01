O Morrinhos é a sensação das duas últimas rodadas do Campeonato Goiano. Três dias depois de golear o Grêmio Anápolis por 4 a 0, o Tricolor dos Pomares repetiu o placar, desta vez diante do Goiânia, nesta quarta-feira (25), em casa, no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos.

O time da casa foi letal nos dois tempos, marcando dois gols em cada etapa.

A construção do resultado começou aos 21 minutos do primeiro tempo. Chocolate finalizou, Johnathan espalmou e, no rebote, Roniel completou para as redes.

O segundo gol saiu em uma trapalhada de jogadores do Goiânia - o goleiro Johnatan e Jean. Os dois se enrolaram na direita da área e a bola sobrou para Roniel, que completou para o gol livre e fez 2 a 0 para o Morrinhos.

O Tricolor dos Pomares veio para mais na segunda etapa. Aos 26 minutos, o terceiro gol saiu de uma jogada de bola parada. Danillo Ribeiro cobrou falta e Wallison cabeceou para aumentar. Alef Francisco fechou a goleada com um chute forte da entrada da área do lado esquerdo, após receber em jogada de contra-ataque do Morrinhos.