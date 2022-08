Goiânia e Anapolina abrem a 5ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, na noite desta quarta-feira (31), às 19h30, no Estádio Olímpico.

Empolgado com a vitória sobre o Itumbiara, por 2 a 0, fora de casa, no fim de semana, o Galo quer uma nova vitória para assumir a liderança da competição, ainda que de forma provisória.

Com sete pontos conquistados após quatro jogos, o Goiânia aparece na 3ª colocação da tabela de classificação, mas com a mesma pontuação da vice-líder Aseev. O Inhumas lidera a competição com nove pontos ganhos. Em caso de vitória, o Goiânia vai ficar na ponta da Divisão de Acesso pelo menos até sábado (3), quando Inhumas e Aseev entram em campo contra Aparecida e Jaraguá, respectivamente.

Do outro lado está a Anapolina, equipe tradicional do futebol goiano que somou seis pontos em quatro jogos e está logo atrás do Goiânia na tabela. A Xata é a única equipe invicta na competição até agora, mas vem de um tropeço diante do lanterna Aparecida e quer se recuperar para se colocar na faixa de acesso para a 1ª Divisão.

Para a partida desta quarta-feira (31), a Anapolina tem o desfalque do volante Bosco, que terá de cumprir suspensão automática. Os principais nomes da duas equipes neste início de competição são o atacante Maycon, do Goiânia, e o meia Esquerdinha, da Anapolina, ambos com dois gols marcados.

A diretoria alvinegra espera um bom público no Estádio Olímpico para a partida e colocou ingressos com o valor de R$ 40, sendo que torcedores com a camisa do Goiânia pagam meia-entrada.