De virada e com dois gols do atacante Keven, de 17 anos, o Atlético-GO estreou com uma boa vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira (4), o Dragão venceu o Botafogo-SP por 2 a 1 em jogo válido pelo Grupo 4 do torneio nacional.

A partida foi disputada no Estádio José Mendes Athayde, em São José do Rio Preto-SP. Na próxima rodada, na tarde de sábado (7), a partir das 16 horas, o Dragão enfrentará o Itabaiana-SE em busca da segunda vitória, o que praticamente garantirá a classificação à próxima fase.

Leia também

+ No gol do Atlético-GO, Pedro Paulo larga na frente para ser titular

+ Atlético-GO trabalha para organizar zaga e melhorar no setor

O jogo

O time rubro-negro começou em desvantagem no placar. Hanna abriu o marcador para a equipe paulista aos 20 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o técnico do Atlético-GO, Augusto Fassina, mudou a equipe, tornando-a mais ofensiva. Ele trocou o lateral Renan Silva pelo atacante Keven e foi premiado pela ousadia.

Em chute cruzado e de primeira, Keven igualou o marcador aos 34 minutos do segundo tempo. No final da partida, novamente o oportunismo de Keven fez a diferença e o gol da vitória aos 45 minutos, após cruzamento.

A equipe atleticana criou outras oportunidades e poderia ter marcado mais gols. O time goiano mostrou boa condição física para virar o jogo e conquistar a primeira vitória na Copinha.

O Dragão atuou com PH; Renan Silva (Keven), Douglas, Renan Cosenza e Guilherme; Gustavo, Vinícius, Marcos Daniel; Samuel (Alisson Índio), Daniel e Jesus (Matheus Carvalho).