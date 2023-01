De virada e com gols marcados no segundo tempo, o Atlético-GO venceu o Goiás por 2 a 1 no clássico disputado na manhã deste domingo (15), no Estádio Antônio Accioly, pela 2ªrodada do Estadual 2023. É a segunda vitória atleticana no Goianão, mantendo 100% de aproveitamento. Fiel à rivalidade entre os dois clubes goianos, que esquentou desde 2006, a partida teve belos gols, reclamações e polêmica no segundo gol atleticano, marcado na penalidade convertida pelo camisa 10 do Dragão, Shaylon.

No lance, o árbitro André Luiz Castro marcou pênalti de Maguinho sobre Jefferson – o lateral atleticano passou pelo adversário aplicando-lhe um chapeuzinho. Na sequência, caiu na área e Maguinho tocou a bola com a mão. Os esmeraldinos reclamaram da decisão da arbitragem de marcar a infração decisiva para o Dragão reverter o placar.

Antes, Nicolas, aos 9 minutos do segundo tempo, em jogada precisa e de habilidade de Carlos Maia, abriu o placar para o Goiás. O estreante Felipe Vizeu, em lance de oportunismo e faro de gol apurado, fez o gol de empate do rubro-negro e o mais bonito do clássico, aos 20 minutos.

O Atlético-GO chega aos 6 pontos e lidera o Campeonato Goiano, mas pode ser ultrapassado após os jogos da tarde deste domingo (15). O Goiás, neste momento, é 5º colocado, com 3 pontos.

Na próxima rodada, o Atlético-GO joga fora de casa na quarta-feira (18), às às 15h30, contra o Iporá, fora de casa. O Goiás joga na quinta-feira (19), contra o Anápolis, na Serrinha, às 19h30.

Leia também:

+ Tabela completa do Goianão 2023

Na rivalidade cada vez mais atualizada, Atlético-GO e Goiás disputaram o primeiro clássico entre eles na temporada. Jogo de opostos que pode ser o último deles neste ano, pois se não se cruzarem nas fases decisivas do Goianão 2023 (quartas, semifinal ou final), só restará a chance de jogarem pela Copa do Brasil, assim como ano passado, pelas oitavas de final, dependendo de avançarem e de sorteio para isso.

O clássico foi disputado também em horário diferente dos últimos encontros entre os times rubro-negro e alviverde. Partida numa manhã de sol, após dias chuvosos na capital goiana.

Os dois times venceram na rodada de abertura do Estadual – o Dragão goleou o Grêmio Anápolis (4 a 1) fora, e o Goiás, na Serrinha, ganhou da Aparecidense (1 a 0).

No Atlético-GO, a principal novidade foi o retorno do goleiro Ronaldo, depois de quase cinco meses sem atuar – teve contusão no ombro no dia 22 de agosto, fez cirurgia e voltou neste domingo no lugar de Pedro Paulo, que não passou confiança no jogo em Anápolis. No Goiás, o atacante Diego Gonçalves (ex-Botafogo) fez a estreia.

Na disputa dominical, as duas equipes mostraram lentidão, muitos passes errados, conclusões sem pontaria e poucas jogadas interessantes. Ronaldo apareceu muito bem em chutes de fora da área de Diego Gonçalves e Marquinhos Gabriel.

Na melhor chance esmeraldina na etapa inicial, Apodi tirou a marcação e chutou, mas Lucas Gazal salvou. Para o Atlético-GO, os principais momentos foram em duas conclusões de Shaylon, uma para fora na grande oportunidade de abrir o placar, e no corpo de Lucas Halter.

No primeiro tempo, o atacante Igor Torres sentiu dores no pé e foi substituído no Dragão. No intervalo, o técnico do Goiás, Guto Ferreira, trocou Lucas Gabriel por Carlos Maia. Alteração pontual e decisiva, pois Carlos Maia criou a jogada em que o alviverde abriu o placar com belo passe para o atacante Nicolas tocar rasteiro na saída de Ronaldo – Goiás 1 a 0, aos 9 minutos.

Mesmo em vantagem no placar, o Goiás passou a dar espaços pelo lado direito da defesa. O Atlético-GO se aproveitou e no contra-ataque, empatou. No erro de ataque esmeraldino, o Dragão roubou a bola, aproveitando a ausência de Apodi na marcação. O estreante Felipe Vizeu limpou o lance e chutou no alto. Belo gol – 1 a 1, aos 20 minutos.

A polêmica estava reservada para a virada atleticana. Jefferson deu o chapeuzinho sobre Maguinho, entrou na área, foi tocado e Maguinho ainda tocou a mão na bola. Pênalti e muitas reclamações esmeraldinas. Shaylon, o camisa 10 do Dragão, converteu a penalidade – 2 a 1, aos 29 minutos.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Lucas Gazal, Jefferson; Gabriel Baralhas, Rhaldney (Felipe Vizeu), Shaylon (Thiago Medeiros); Airton (Bruno Tubarão), Igor Torres (Kelvin), Luiz Fernando (Moraes). Técnico: Eduardo Souza

Goiás: Tadeu; Apodi (Maguinho), Sidimar, Lucas Halter (Edu), Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel (Carlos Maia); Diego Gonçalves (Fernandinho), Nicolas (Brreno), Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: André Luiz Castro . Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Hugo Corrêa . Público: 6.446 pessoas. Renda: R$ 113.425,00. Gols: Nicolas aos 9 minutos, Felipe Vizeu aos 20’, Shaylon (pênalti) aos 28’ do 2º tempo