De virada, depois de começar atrás no placar e ter dificuldades para assumir o controle do jogo, o Atlético-GO venceu o Inhumas por 3 a 1 na manhã deste domingo (12), em Inhumas, no Estádio Zico Brandão.

Os gols foram marcados por Rhaldney, Daniel e Airton, enquanto, numa cobrança de falta, Weverton Braz abriu o marcador para a Pantera Avinhada, praticamente rebaixada com cinco pontos e só mais uma partida a disputar, fora, contra o Crac.

Como tem saldo de gols negativo alto, o campeão da Divisão de Acesso de 2022 está no caminho de volta para a Segundona 2024.

O Dragão mantém a vice-liderança, agora com 22 pontos. Para ser líder novamente, precisa vencer o Goianésia na quarta-feira (15) e torcer por tropeço do Goiás (23 pontos) em Morrinhos.

Nas duas últimas vezes em que havia enfrentando o Inhumas, no Goianão 1995, o Atlético-GO goleou 6 a 0 e venceu por 2 a 1. No reencontro entre os clubes, 27 anos depois, o Dragão não fez um primeiro tempo convincente e viu a Pantera Avinhada, dirigida pelo técnico da base atleticana, Augusto Fassina, e com dois atletas emprestados pelo Dragão (Jesus e Douglas), criar dificuldades.

O time rubro-negro teve dificuldades contra um adversário ameaçado pelo descenso, saiu atrás no placar e ainda levou um susto numa bola que tocou na trave. O time atleticano mostrou sinais de instabilidade fora de casa.

O sinal inicial de que não teria vida fácil se manifestou aos 10 minutos. Numa cobrança de falta na entrada da área, o volante Weverton Braz acertou o chute alto e colocado, sobre a barreira. Ronaldo saltou atrasado e a Pantera Avinhada comemorou o gol -1 a 0 aos 10 minutos.

O Inhumas ganhou moral, pressionou e poderia ampliar o placar no lance em que Felipe Jesus viu a conclusão dele tocar na trave atleticana.

O Dragão respondeu com o gol de empate. Na cobrança de falta de Shaylon, a bola tocou na barreira, voltou para o meia bater forte, mas, no meio do caminho, Rhaldney dominou, chutou forte no meio do gol e empatou – 1 a 1, aos 29 minutos e primeiro gol de Rhaldney atuando pelo Dragão.

O time atleticano passou a apostar nas arrancadas de Airton e por pouco não virou o placar na conclusão do rápido atacante.

No segundo tempo, o Dragão foi mais efetivo e virou o marcador. Na jogada de Moraes Jûnior, o jovem atacante Daniel, de 18 anos, aproveitou cruzamento e desempatou – 2 a 1, aos 2 minutos. Primeiro gol de Daniel atuando no time principal atleticano.

Também pelos lados do campo, o Atlético-GO minou as chances de reação do Inhumas. Airton ampliou o placar e fez o quarto gol dele no Goianão – 3 a 1, aos 23 minutos. Kelvin poderia decretar a goleada, mas parou na boa defesa de Matheus Cabral.

FICHA TÉCNICA

Inhumas: Matheus Cabral; Jair Júnior (Felipe), Zemárcio,, Douglas, Gleissinho (João Neto); Weverton Braz (Jhonatan), Alex Guedes (Diogo Jesus), Felipe Jesus; Jesus, Pedro Thomaz e Allan Paulista. Técnico: Augusto Fassina

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Renan Cosenza (Thiago Medeiros), Ramon Menezes, Moraes Júnior (Guilherme); Mikael (Iago), Rhaldney, Shaylon; Airton (Vico), Daniel, Bruno Tubarão (Kelvin). Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Zico Brandão (Inhumas-GO)

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Tiago Gomes e Elivelton dos Santos

Gols: Weverton Braz aos 10 minutos, Rhaldney aos 29’ do 1º tempo; Daniel aos 2 minutos, Airton aos 23’ do 2º tempo

Público: 751 pagantes

Renda: R$ 22.800,00