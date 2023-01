Com dois gols do atacante Airton no segundo tempo, o Atlético-GO venceu de virada o Iporá, por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (18), no Estádio Ferreirão, no Oeste goiano. O Dragão conquista a terceira vitória seguida no Goianão, se mantém com 100% de aproveitamento e vai embalado para o clássico de domingo (22), diante do Vila Nova. Tem 9 pontos na liderança do Estadual.

Airton entrou no segundo tempo no lugar de Moraes e poderia ter deixado o campo sob críticas duras e carregar a culpa se o resultado fosse negativo, pois desperdiçou pênalti aos 30 minutos do segundo tempo. O jogador se redimiu e fez os gols da virada. Du Gaia abriu o placar para o Iporá, que perde pela segunda vez seguida no Estadual.

As duas vitórias nas rodadas iniciais do Atlético-GO favoreceram o planejamento da comissão técnica de fazer rodízio no elenco. No jogo disputado no Oeste goiano, o técnico Eduardo Souza escalou seis novidades na equipe: Luan Sales, Michel, Thiago Medeiros e outro trio de ataque, formado por Kelvin, Daniel e Moraes.

Pela primeira vez, os seis jogadores iniciaram uma partida no Goianão – à exceção de Daniel, os demais atuaram em parte das vitórias sobre Grêmio Anápolis (4 a 1) e Goiás (2 a 1).

A atuação no primeiro tempo foi aquém do esperado. O Dragão chegou poucas vezes ao ataque. Teve uma atuação regular, suficiente para não ser pressionado, a não ser nos cruzamentos. Num deles, só não sofreu o gol porque Ronaldo fez defesa difícil no cabeceio de Du Gaia, aos 45 minutos.

Os melhores momentos do Dragão foram na cabeçada de Daniel, no início do jogo, e numa boa jogada individual de Jefferson. Ele repetiu a jogada do clássico, em que deu um chapeuzinho no adversário e sofreu pênalti. Em Iporá, não acertou o cruzamento para concluir bem o lance. Shaylon desperdiçou a chance mais clara, chutando livre na entrada da área, mas por cima da meta.

No segundo tempo, o técnico do Iporá, Omar Feitosa, mudou taticamente o time. Apostou na velocidade de Danilo Bala. Na primeira investida, abriu o placar.

No cruzamento, Du Gaia se antecipou à marcação e cabeceou no canto - 1 a 0, no primeiro minuto. Foi o segundo gol de Du Gaia no Goianão. Desta vez, sem expulsão, pois na goleada de 3 a 0 sobre o Morrinhos, ele tirou a camisa, subiu no alambrado, levou dois amarelos por cada uma das atitudes e foi expulso.

Virada

O Atlético-GO não se entregou e conseguiu a virada com dois gols de Airton no final do segundo tempo. Com um detalhe curioso. O atacante desperdiçou uma penalidade, aos 31 minutos, em lance infantil do zagueiro Talis, que tocou a mão na bola.

Na cobrança do pênalti, Airton acertou o travessão, a bola bateu no chão em seguida e pode até ter entrado, mas a arbitragem invalidou. O jogador poderia sair como vilão de campo.

Porém, se redimiu em dois lances de oportunismo. No primeiro deles, Kelvin foi à linha de fundo e tocou para Airton chutar rasteiro, no canto - 1 a 1, aos 37 minutos. O Dragão se manteve no ataque e virou aos 42 minutos. No escanteio, Michel tocou de leve e tirou a zaga do Iporá do lance. Airton apenas empurrou para o gol - 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Iporá: Luiz Henrique; Gustavo Henrique (Iago), Rodrigo Milanez, Talis e Samuel Balbino; Bosco, Pedro Bambu e Wellington; Gabriel Pierini (Danillo Bala, depois Marquinho), Du Gaia (Henrique Bahia) e Bruno Bahia. Técnico: Omar Feitosa

Atlético-GO: Ronaldo; Luan Sales (Léo Gomes), Michel, Lucas Gazal, Jefferson (Mikael); Thiago Medeiros (Bruno Tubarão), Rhaldney, Shaylon; Kelvin, Daniel (Felipe Vizeu), Moraes ( Airton). Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Ferreirão (Iporá-GO). Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa). Assistentes: Leone Carvalho e Paulo César Almeida. Gols: Du Gaia a 1 minuto, Airton aos 37 e aos 42 minutos do 2º tempo. Público: 668 pagantes. Renda: 28.225,00

