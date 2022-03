Esporte De virada, Goiás vence Grêmio Anápolis na Serrinha Time esmeraldino termina 1ª fase como líder geral e atual campeão consegue evitar o rebaixamento mesmo com derrota

Foi de virada, mas o Goiás venceu o Grêmio Anápolis, por 2 a 1, na tarde deste sábado (5), na Serrinha, e confirmou a liderança do Grupo A do Campeonato Goiano. O time esmeraldino também termina a 1ª fase como equipe com a melhor campanha geral da competição, com 23 pontos. Nas quartas de final, o Goiás vai enfrentar o 4º colocado do Grupo B, que será conhecido neste d...