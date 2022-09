Sob a batuta do meia João Lucas, o Vila Nova conseguiu uma virada sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (9), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Debaixo do forte calor que fazia em Goiânia, Vila Nova e RB Bragantino fizeram uma partida equilibrada no 1º tempo, mas com poucas chances de gol. O panorama do jogo mudou completamente na segunda etapa, quando as duas equipes fizeram uma partida cheia de emoção.

A equipe visitante saiu na frente do placar logo aos dois minutos com o meia Alejandro. Só que o período de comemoração da equipe paulista durou muito pouco. Três minutos mais tarde, o meia João Lucas recebeu bola na entrada da área, após troca rápida de passes, e tirou do alcance do goleiro Fabrício.

A virada do Tigre foi consumada aos 22 minutos, quando João Lucas acertou novamente uma boa finalização, após corta-luz de Rubens, para colocar o Vila Nova em vantagem na semifinal do Brasileiro de Aspirantes. Foi o quinto gol do meia colorado na competição.

O RB Bragantino ainda teve um jogador expulso, mas não abdicou do ataque e conseguiu carimbar o travessão duas vezes. O Vila Nova também foi perigoso em suas descidas ofensivas e acertou a trave do gol defendido por Fabrício uma vez.

Além dos jogadores do time sub-23, o Vila Nova utilizou jogadores como o zagueiro Doma e o atacante Rubens, que integram o elenco profissional do Tigre. A equipe colorada volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP) e pode até empatar para se classificar e voltar a decidir a competição nacional.