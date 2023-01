O Goiânia terá um novo time no retorno do clube para o Goianão. A diretoria da equipe alvinegra reformulou o elenco vice-campeão da Divisão de Acesso, apesar de ter mantido o técnico Lucas Oliveira no comando, e terá uma nova formação a partir de 2023.

Como costuma trabalhar nos clubes que comanda, o técnico Lucas Oliveira deve formar uma equipe que varia a formação tática entre 4-4-2 e 4-3-3, na fase ofensiva. Marcação forte e velocidade para contra-ataques são pontos fortes que o Goiânia espera ter em 2023.

O provável time titular do Goiânia no retorno ao Goianão é todo formado por atletas que foram contratados para a temporada de 2023: Lucio; Eduardo, Gabriel, Xavier e Isaac; Irismar, Junior Ramos, Romário, Nivaldo; Assuério e Wallace.

Da equipe que deve iniciar o Estadual, Romário é um velho conhecido do Vila Nova, adversário do Goiânia na estreia da competição. O volante foi desligado do clube colorado no final do ano passado e assinou com o Galo para 2023.

O elenco do time alvinegro, porém, possui jogadores que despontam como prováveis titulares na equipe. No ataque em especial, já que nomes como Mailson e Stefano Yuri são considerados como algumas das principais contratações da equipe para o retorno do clube ao Goianão.

O Goiânia estreia no Estadual diante do Vila Nova, no OBA, nesta quarta-feira, a partir das 19h30. Depois, o Galo encara o Grêmio Anápolis e visita o Inhumas nos primeiros três compromissos do clube no Goianão 2023.