O auxiliar Eduardo Souza voltou ao Atlético-GO há menos de um mês. Por causa da expulsão do técnico Eduardo Baptista, Eduardo Souza comanda o Dragão de novo, desta vez nesta segunda-feira (19), no Estádio Antonio Accioly, contra o Inter, uma das melhores equipes da Série A.

Eduardo Baptista foi expulso na última rodada, na partida contra o Coritiba, porque chamou o árbitro de "bunda mole".

O Atlético-GO precida da vitória para melhorar a pontuação (22 pontos). A dupla de "Eduardos" terá tarefa difícil à frente do time atleticano, que terá algumas mudanças na formação titular:

Marlon Freitas, Wanderson, Jefferson e Gabriel Baralhas ficam na reserva, enquanto Jorginho e Luiz Fernando estão suspensos. No comando do time, em campo, estarão Eduardo Souza e outro auxiliar, Anderson Gomes.

Eduardo Souza deixou o Atlético-GO em fevereiro. Depois, acertou para ser técnico da Aparecidense, mas os resultados positivos não apareceram na Série C. Ele deixou o segundo clube no qual trabalhou no futebol goiano. Depois da saída de Jorginho e dos auxiliares, Eduardo Souza foi convidado para retornar ao CT do Dragão.

Para que o Atlético-GO possa reagir, Eduardo Souza recomenda que o time diminua o número de gols sofridos na Série A, algo que foi diferente nos três anos anteriores, de 2019 a 2021.

"Nós tomávamos poucos gols. Isso é um ponto importante para sairmos dessa situação. Estamos na 26ª rodada e já sofremos 40 gols. Particularmente, sempre achei que clubes médios e emergentes, como o nosso (Atlético-GO), precisam começar com uma defesa sólida", considera Eduardo Souza, novamente técnico interino por um jogo.

Segundo ele, ajustar o sistema defensivo na tentativa de diminuir a quantidade de gols sofridos foi uma das prioridades do treinador Eduardo Baptista durante os treinos. Por isso, o time precisa diminuir espaços dos adversários quando estiver sem a bola.

O Dragão precisa voltar a somar pontos - tem apenas 22 pontos - e Eduardo Souza lembrou que nos anos anteriores este era um número base na virada do turno (19 rodadas). Há uma defasagem na pontuação e o Atlético-GO pretende superá-la faltando 13 rodadas na Série A.

"A semana de trabalho foi muito boa, nas partes física, técnica e mental. Temos de mostrar aos jogadores que eles têm qualidade, potencial e ainda estamos vivos no campeonato. O jogo de segunda-feira (18) passa muito por isso", destacou Eduardo Souza.

Leia também:

+ Técnico do Atlético-GO resgata atletas mais jovens no lugar dos titulares

+ Atacante do Atlético-GO revê rival contra quem marcou seu primeiro gol pelo Dragão

A comissão técnica relacionou 20 jogadores:

Renan e Pedro Paulo (goleiros)

Dudu, Arthur Henrique, Jefferson (laterais)

Wanderson, Lucas Gazal e Klaus (zagueiros)

Marlon Freitas, Edson, Rhaldney, Gabriel Baralhas, Rhaldney, Willian Maranhão (volantes)

Shaylon e Wellington Rato (meias)

Kelvin, Diego Churin, Ricardinho, Airton e Leo Pereira (atacantes)