Campeão goiano pelo Goiás em 2016, o volante Willian Oliveira retorna ao clube mais maduro, aos 29 anos, e promete mostrar em campo um jogador muito diferente daquele que passou pela Serrinha há seis temporadas.

Após ter deixado o Goiás, Willian Oliveira passou por clubes como Mirassol-SP, América-MG, Botafogo-SP, Guarani, Chapecoense, Ceará e Cruzeiro. Desde então, ele foi campeão três vezes da Série B - 2017 (América-MG), 2020 (Chapecoense) e 2022 (Cruzeiro).

O reforço esmeraldino disse que encontrou um clube diferente em seu retorno, mas que o clube vai encontrar um novo atleta também neste retorno. "Você nunca vai encontrar o mesmo ambiente, naquele momento estávamos disputando uma Série B e agora é um outro calendário, estamos na Série A, temos Sul-Americana. Hoje é tudo diferente, minha cabeça é diferente, aprendi muito nessa minha caminhada desde 2016 para cá, a torcida pode esperar um jogador muito diferente daquele que passou aqui", destacou.

Outro reencontro para Willian Oliveira será com o técnico Guto Ferreira. Os dois trabalharam juntos no Ceará, em 2021, e o volante esmeraldino espera voltar a viver bons momentos com o treinador. "Já trabalhei com o Guto (Ferreira) em 2021, ele me levou ao Ceará e tivemos um começo de ano muito bom. Não conquistamos, mas tivemos um início bom na Copa Sul-Americana, Cearense e Copa do Nordeste, espero que possamos repetir", disse o volante, que deve ser titular na estreia contra a Aparecidense nesta quinta-feira (12).

