De volta ao time titular, atacante do Goiás quer primeiro gol na Série A

O atacante Nicolas será titular do Goiás pela primeira vez nesta Série A do Campeonato Brasileiro e diz que está ansioso para balançar as redes na elite nacional após se recuperar totalmente de uma lesão muscular. Artilheiro do Goiás na temporada, com dez gols, o atacante Nicolas sofreu lesão na reta final do Campeonato Goiano e desfalcou a equipe no...