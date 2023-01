A Fifa divulgou nesta quinta-feira (12) os indicados ao prêmio The Best, dedicado aos destaques da temporada no futebol. Neymar (Paris-Saint-Germain) e Vinicius Junior (Real Madrid), do time masculino, e Debinha (North Carolina Courage), do feminino, são os nomes da seleção brasileira que concorrem à nomeação.

Entre os homens, há amplo favoritismo de Lionel Messi (Paris Saint-Germain), que conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo. Entre as mulheres, a espanhola Alexia Putellas (Barcelona) é apontada como favorita a receber a honraria mais uma vez -ela a levou em 2021.

🎙 Fala, minha artilheira!



Que orgulho! Confira o recado especial da @Debinha7, que foi indicada ao prêmio de melhor jogadora pela @FIFAcom! 💚💛 pic.twitter.com/L8QgKthk0m — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) January 12, 2023

Entre os principais nomes estão: Benzema, atual Bola de Ouro, além de Lewandowski; Sadio Mané; Kylian Mbappé; Mohamed Salah e Lionel Messi.

A lista tem também jovens nomes que se destacaram na Copa do Mundo, como Julián Álvarez; Jude Bellingham, além de grandes promessas do futebol mundial, como Erling Haaland.

Marta, vencedora do prêmio por seis vezes, e Cristiano Ronaldo, que ganhou em cinco oportunidades, não foram indicados, ao contrário de anos anteriores.

São 14 nomes do futebol masculino e 14 do feminino. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para o dia 27 de fevereiro, na sede da Fifa, em Zurique. A festa celebrará também o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor treinador de time masculino, a melhor treinadora de time feminino e gol mais bonito. Há ainda um prêmio dedicado a torcedores.

Os brasileiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City) estão indicados entre os cinco goleiros finalistas.

Puskás

O atacante Richarlison (Tottenham) concorre ao Prêmio Puskás pelo gol de voleio que marcou pela seleção contra a Sérvia, na Copa do Mundo do Catar. E a sueca Pia Sundhage, que dirige a equipe feminina do Brasil, está entre as seis técnicas indicadas.

Os prêmios são definidos com base em quatro partes de peso igual: votos dos treinadores das seleções, votos dos capitães das seleções, votos de um painel de jornalistas e votos de internautas no site da Fifa. A votação popular ficará aberta até 3 de fevereiro.

Leia também:

+ CBF define Brasília como sede da Supercopa, entre Flamengo e Palmeiras

+ Jogadores homenageiam 'eterno Rei' em partida do Paris Saint-Germain

Veja abaixo as listas completas nas categorias masculina e feminina:

Melhor jogadora feminina da Fifa

Aitana Bonmatí (Espanha/ FC Barcelona)

Debinha (Brasil / North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Canadá / Chelsea FC Women)

Ada Hegerberg (Noruega/ Olympique Lyonnais)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC Women)

Beth Mead (Inglaterra/ Arsenal WFC)

Vivianne Miedema (Holanda/ Arsenal WFC)

Alex Morgan (EUA/ Orlando Pride / San Diego Waves

Lena Oberdorf (Alemanha/ VfL Wolfsburg

Alexandra Popp (Alemanha/ VfL Wolfsburg)

Alexia Putellas (Espanha/ FC Barcelona)

Wendie Renard (França/ Olympique Lyonnais)

Keira Walsh (Inglaterra/ Manchester City WFC / FC Barcelona) Leah Williamson (England / Arsenal WFC)

Melhor jogador masculino da Fifa

Julián Álvarez (Argentina / Club Atlético River Plate / Manchester City FC)

Jude Bellingham (Inglaterra/ BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (França/ Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bérgica/ Manchester City FC)

Erling Haaland (Noruega/ BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC)

Achraf Hakimi (Marrocos/ Paris Saint-Germain FC)

Robert Lewandowski (Polônia/ FC Bayern München / FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain FC )

Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain FC)

Luka Modric (Croacia/ Real Madrid CF)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain FC)

Mohamed Salah (Egito/ Liverpool FC)

Vinícius Junior (Brasil / Real Madrid CF)