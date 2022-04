Esporte Decisão estadual: Baralhas é carta na manga para o Dragão Volante está invicto com o Dragão na temporada e vive boa fase na carreira

Gabriel Baralhas é a carta na manga do Atlético-GO na final do Goianão 2022. O Dragão disputa o título do Estadual neste sábado, no Estádio da Serrinha, em vantagem sobre o Goiás, e a equipe atleticana joga para não embaralhar a conquista de mais um troféu e ser campeã pela 16ª vez do torneio. A presença de Gabriel Baralhas, no time rubro-negro, significa result...