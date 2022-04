A segunda partida da final do Campeonato Goiano, entre Goiás e Atlético-GO, confirmou o título do Dragão e também registrou o maior público do Goianão 2022. A vitória do rubro-negro sobre o alviverde por 3 a 1 contou com a presença de 12.294 pagantes, na Serrinha, neste sábado (2). O duelo foi disputado com torcida única, apenas esmeraldinos estiveram no estádio.

A marca supera o registro do primeiro jogo da decisão do Estadual entre as equipes. No Accioly, que só teve a presença de rubro-negros, 11.723 pagantes acompanharam a vitória do Atlético por 1 a 0. O público total foi de 12.089 torcedores, número também superado neste sábado: 13.211 pessoas estiveram na Serrinha.

Com o público deste sábado, a média de decisões que tiveram apenas torcidas únicas superou o registro de 2019. Atlético e Goiás também decidiram o Estadual há três anos e contaram com média de 6.005 pagantes por jogo. O número em 2022 foi de 12.008 por jogo.

Confira os dez maiores públicos pagantes do Goianão 2022

1- Goiás x Atlético - Volta da final: 12.294

2- Atlético 1x0 Goiás - Ida da final: 11.723

3- Goiás 2x3 Iporá - Volta da semifinal: 11.014

4- Vila Nova 1x1 Atlético - Volta das quartas: 9.615

5- Atlético 3x2 Vila Nova - Ida das quartas: 5.779

6- Goiás 3x0 Crac - Volta das quartas: 4.646

7- Crac 0x3 Goiás - Ida das quartas: 4.268

8- Goiás 2x1 G.Anápolis - 14ª rodada: 4.076

9- Vila Nova 3x1 Goianésia - Volta das quartas: 3.995

10- Anápolis 0x1 Goiás - 9ª rodada: 3.701

Confira os dez maiores públicos totais do Goianão 2022

1- Goiás x Atlético - Volta da final: 13.211

2- Atlético 1x0 Goiás - Ida da final: 12.089

3- Goiás 2x3 Iporá - Volta da semifinal: 11.496

4- Vila Nova 1x1 Atlético - Volta das quartas: 10.000

5- Atlético 3x2 Vila Nova - Ida das quartas: 6.387

6- Goiás 3x0 Crac - Volta das quartas: 5.335

7- Goiás 2x1 G.Anápolis - 14ª rodada: 4.752

8- Crac 0x3 Goiás - Ida das quartas: 4.479

9- Vila Nova 3x1 Goianésia - Volta das quartas: 4.444

10- Anápolis 0x1 Goiás - 9ª rodada: 4.113