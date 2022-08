Nos últimos jogos do Atlético-GO, Luiz Fernando foi decisivo nas duas vitórias (1 a 0 e 3 a 0) e na conquista da vaga à semifinal da Copa Sul-Americana. O jogador também teve uma participação importante nas vitórias sobre Goiás (3 a 0) e Corinthians (2 a 0), em jogos da Copa do Brasil, ao contribuir com passes para os gols de Wellington Rato e Léo Pereira. Agora, reencontra o ex-clube dele, o Botafogo, na noite deste sábado (13), às 21 horas, no Rio.

O Dragão precisa pontuar fora de casa para continuar a projeção de deixar a faixa dos quatro últimos colocados (Z4) do Brasileirão nas próximas rodadas.

"Estamos devendo no Brasileiro e vamos em busca de um grande resultado", afirmou o atacante atleticano. Na quarta-feira (10), ele foi bastante assediado no CT do Dragão para principalmente tirar fotos com torcedores, resultado das boas atuações e dos gols que fez na Sula. Nas outras competições - Série A e Copa do Brasil -, pelas quais o Dragão jogará nos próximos dias, ele ainda não balançou as redes.

Luiz Fernando é opção para voltar ao Atlético-GO neste sábado (13), após cumprir suspensão pela expulsão no Rio, no jogo em que o Atlético-GO foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1. Ele e outros dois atletas que também estavam suspensos, Jorginho e Léo Pereira, se encontram à disposição da comissão técnica para os jogos da Série A. Porém, terá de cumprir suspensão no jogo de ida da semifinal, pela Sul-Americana, contra o São Paulo, em Goiânia.

"Foi uma noite espetacular e acredito que a minha expulsão não vai apagar (expulsão no fim do jogo). Vou continuar trabalhando", avaliou o atacante, que poderá enfrentar o ex-clube no Estádio do Engenhão, no Rio.

Pelo clube carioca, Luiz Fernando teve início muito bom, em 2018, após ter se destacado no Atlético-GO nas temporadas 2016 e 2017. Fez um gol sobre o Flamengo na semifinal do Carioca 2018, conquistado pelo Botafogo. Depois, não mais repetiu as boas atuações e foi emprestado ao Grêmio.

"O meu primeiro ano (2018) foi muito bom. No futebol, temos momentos bons e momentos ruins. Esses momentos me deixaram mais forte", comentou o atacante, chamado pela torcida do Atlético-Go de Talismã e, por último, de Luizito.