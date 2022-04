Esporte Defensa y Justicia x Atlético-GO: Dragão tenta manter liderança Na Argentina, Dragão enfrenta “faminto falcão” e busca pontuar para seguir em boa condição no grupo

O Atlético-GO disputa a primeira partida internacional fora do País, na atual temporada, na noite desta terça-feira (12), a partir das 21h30. O Dragão disputa a liderança do Grupo F da Sul-Americana diante do Defensa y Justicia (Argentina), na cidade de Florencio Varela (província de Buenos Aires), no Estádio Norberto Tito Tomaghello. Na rodada inicial, as duas equipes ve...