Esporte Defesa vira incômodo no Vila Nova, revela técnico Um dos pontos fortes do time colorado em 2021, defesa vilanovense foi vazada em três dos quatro jogos oficiais que disputou neste início de temporada

O técnico Higo Magalhães disse que o fato do Vila Nova sofrer gols em jogos consecutivos neste início de temporada tem incomodado a comissão técnica e os atletas do clube colorado. Dos quatro jogos oficiais que disputou em 2022, o Tigre sofreu gols em três: Crac (1), Aparecidense (2) e Atlético-GO (2). A média defensiva do Vila Nova em 2022 é de 1,25 gol por jogo. Sob comando do técnico Higo Mag...