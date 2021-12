Esporte ‘Dei a minha cara a tapa’, afirma técnico do Atlético-GO após permanência Marcelo Cabo revelou desejo de permanecer no comando do Dragão para 2022 e quer buscar vaga na Sul-Americana para a próxima temporada

Visivelmente emocionado, o técnico do Atlético-GO celebrou com alívio a vitória de 1 a 0 do Dragão contra a Chapecoense, que selou a permanência da equipe goiana na Série A. O triunfo levou o time atleticano aos 47 pontos e colocou o clube rubro-negro dentro da faixa de classifcaição à Sul-Americana e a dois pontos do 8º colocado, que fecha as posições que garantem vaga à Li...