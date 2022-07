O goleiro Tadeu disse que a atuação e eliminação do Goiás na Copa do Brasil, após goleada de 3 a 0 para o Atlético-GO, gerou frustração no clube esmeraldino. Segundo o defensor, a expectativa na equipe era de fazer na quarta-feira (13) uma noite especial, o que não ocorreu do lado alviverde.

“Tinha expectativa grande para hoje (quarta-feira, 13). Nós nos preparamos para dar uma noite especial para nosso torcedor. As coisas não aconteceram e deixamos todos frustrados e tristes, mas vamos trabalhar, e não falar, para fazer um ano justo e digno para dar no final (do ano) a alegria que os torcedores esperavam hoje”, disse Tadeu.

O defensor do time esmeraldino afirmou que a eliminação na Copa do Brasil não vai interferir na sequência do ano do Goiás. O clube alviverde terá apenas a Série A até o final da temporada.

“Vamos consertar os erros e fazer uma segunda parte de temporada muito melhor do que foi esse jogo. Essa partida não condiz com o que nossa equipe faz no Brasileiro. Não tem o que falar neste momento, total mérito do adversário (Atlético-GO) que fez um jogo muito melhor do que o nosso e tiveram competência para vencer o jogo”, completou o goleiro do Goiás.

Tadeu foi o único jogador do Goiás que concedeu entrevista, na zona mista, após o clássico disputado na Serrinha. O defensor reforçou que “tudo deu errado” para o time esmeraldino.

“Não acertamos nada. Às vezes procura-se um ou dois vilões, mas todos são culpados. Assim como eu peguei os pênaltis em Bragança (na 3ª fase contra o Bragantino) eu não fui o herói, foi todo mundo. Assim como os pessoal tem feito os gols, todos são heróis. Hoje o time foi muito mal, mérito deles (Atlético-GO), mas fomos abaixo e sofremos uma derrota difícil de digerir. Vamos trabalhar para dar os resultados no Brasileiro e dar alegria para o torcedor”, frisou Tadeu.

O goleiro Tadeu seguiu a linha de pensamento do técnico Jair Ventura e disse que o foco da equipe deve ser melhorar o desempenho no Brasileirão e terminar o ano de forma positiva.

“Ninguém vai dormir porque foi uma derrota doída, mas amanhã temos que acordar e olhar para o Brasileiro. A gente precisa dar respostas em campo, fazer um Campeonato Brasileiro muito bom e fechar bem o Brasileir. Precisamos trazer alegria para nosso torcedor, trazer satisfação para eles. No Brasileiro podemos trazer essa alegria para que eles possam ter um final de ano bom”.

A derrota para o Atlético-GO foi a quarta seguida do Goiás na Serrinha. Tadeu acredita que não será positivo criar um clima de ansiedade para o próximo encontro entre os times no Brasileirão, que será na casa esmeraldina no 2º turno, já que os pontos na Série A serão os mesmos nas demais rodadas até o fim da competição.

“A gente tem que dar respostas em todos os jogos do Brasileiro, não adianta esperar o jogo daqui (do 2º turno) já que vale os mesmos três pontos que valem domingo (17). Temos oportunidade de dar uma sequência boa no domingo e abrir vantagem para a parte debaixo. O momento é de trabalhar”, concluiu Tadeu.

O Goiás volta a campo no domingo, para a disputa da 17ª rodada da Série A. No Estádio Alfredo Jaconi, o clube goiano encara o Juventude, a partir das 11 horas.