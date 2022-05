A delegação goiana de karate conquistou 125 medalhas na disputa da Copa do Brasil de Karate CNKB. O evento ocorreu no último final de semana, em Recife, no Pernambuco, e contou com a presença de mais de 700 atletas, de 13 Estados e do Distrito Federal.

A seleção goiana contou com mais de 170 atletas, que são oriundos de todas as regiões do Estado. Cerca de 150 treinam no projeto social Construindo Campeões. Eles conquistaram 31 ouros, 33 pratas e 61 bronzes na disputa.

O torneio serviu de preparação para os atletas, que em outubro vão disputar o Campeonato Brasileiro de Karate CNKB. A competição será disputada em Anápolis, no Ginásio Internacional Newton de Faria, com previsão de receber 1.800 atletas de mais de 200 categorias, entre 4 e 65 anos.