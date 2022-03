Esporte Dellatorre fica fora contra o Morrinhos e deve deixar Atlético-GO Jogador não treinou nem no time titular nem no reserva nesta terça-feira (8) e não será relacionado para a partida de ida das quartas de final

O atacante Dellatorre deve deixar o Atlético-GO. O jogador de 29 anos está fora do jogo desta quarta-feira (9) contra o Morrinhos, fora de casa, na ida das quartas de final do Campeonato Goiano. Cabisbaixo, Dellatorre praticamente não participou do treino com bola nesta terça-feira (8) e se exercitou fisicamente num espaço atrás do gol, enquanto a formação consi...